Mosquitos e bombas sujas. A guerra prolonga-se, as acusações também

Desta vez a acusação vem do ministro da Defesa russo: as tropas ucranianas têm uma brigada de mosquitos infetados pronta a ser libertada para infetar com o vírus do Nilo Ocidental as forças invasoras da Rússia. Não só isso, como ainda "os americanos estão preparados para enviar drones para Kiev, a fim de serem equipados com um recipiente" que albergará mais desses insetos transmissores de doenças como a Malária. Os destinatários, claro, seriam os russos na região de Kherson. O Guerra Fria foi emitido na SIC Notícias a 20 de junho.