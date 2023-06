Putin treme, mas não cai. Como fica aos olhos dos russos?

Depois de terminada a rebelião que não chegou às portas de Moscovo, ficou-se a saber este domingo através do Washington Post e New York Times que os serviços secretos norte-americanos já suspeitavam que o líder do grupo Wagner planeava uma revolta contra o governo russo há quase duas semanas, informação que foi partilhada com responsáveis militares, membros do governo e membros do Congresso. Como fica o regime depois de uma traição tão pública por parte dos mercenários da Wagner? E Putin, permanecerá igual aos olhos dos seus concidadãos? O Guerra Fria foi emitido na SIC Notícias a 25 de junho.