Putin: como se lava o rosto do regime?

Começaram as detenções de elementos da Wagner por parte das tropas russas mesmo após Vladimir Putin ter dito que não iria perseguir ninguém. Já se sabe que nada do que Putin diz é certo quando ele tenta lavar “o rosto do regime em relação à porcaria toda que andaram a fazer nos dias anteriores”, como afirma José Milhazes. A máquina de propaganda russa soma e segue, com reportagens que afirmam que os elementos da guarda estavam dispostos a morrer pelo país, apesar de não possuírem sequer armamento pesado. Numa altura em que se começa a descobrir que Prigozhin teve contactos com serviços secretos estrangeiros e que o Kremlin sabia disso, a pergunta impõe-se: porque nada foi feito? Estas e outras questões neste Guerra Fria exibido no Jornal da Noite da SIC a 27 de junho.