Ataque à ponte da Crimeia, cereais russos abandonam Mar Negro, Guterres lamenta o ataque a “pessoas carenciadas em toda a parte”

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, anunciou que a Rússia não irá prolongar o acordo para a exportação de cereais através do Mar Negro, não estando a decisão relacionada com o mais recente ataque da Ucrânia à ponte da Crimeia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reagiu e lamentou "profundamente a decisão da Federação Russa de terminar a implementação do acordo do Mar Negro, incluindo a retirada das garantias de segurança russas para navegação", alertando que a decisão "vai atingir gravemente pessoas carenciadas em toda a parte". O Guerra Fria foi emitido na SIC Notícias a 17 de julho.