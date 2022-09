Comentários nas redes sociais podem levar a despedimento

Desabafos, críticas, opiniões ou imagens publicadas nas redes sociais podem ser usadas em processos disciplinares e, no limite, levar ao despedimento. E as complicações no trabalho podem ir mais longe. A empresa pode acusá-lo de danos reputacionais porque manchou o bom nome da entidade patronal. E se pensa que está livre de tudo isto porque tem uma rede privada e outra de uso profissional então este podcast é mesmo para si. Não há portas fechadas na internet e a denúncia pode chegar a qualquer momento. E já agora, sabe o que é a "cibervadiagem"? O termo é brasileiro e serve para designar o hábito de "roubar" tempo às horas de trabalho para navegar nas redes sociais. Atenção, porque pode estar a violar o dever de zelo. Um podcast da jornalista Ana Peneda Moreira, com a análise semanal do advogado Paulo de Sá e Cunha e, esta semana, também com Nuno Ferreira Morgado, especialista em Direito do Trabalho. Sonoplastia de João Martins, produção de Cristiana Cardoso e coordenação de Joana Beleza.