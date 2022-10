Não há Justiça para os padres suspeitos de esconder abusos sexuais de crianças. O crime de encobrimento não existe

À conversa com a jornalista Ana Peneda Moreira, o advogado Paulo de Sá e Cunha lembra que um crime de abusos sexuais de menores prescreve mais cedo do que um crime de corrupção. Duarte Abecassis, também advogado explica até onde pode ir a mão punitiva dos tribunais eclesiásticos e o teólogo Henrique Pinto fala de uma igreja que foi empurrada a agir em defesa dos mais vulneráveis.

Grande parte dos crimes de abusos sexuais na igreja, agora denunciados, já prescreveram. Significa isto que os suspeitos não podem ser investigados, não podem ser obrigados a afastarem-se das vítimas e muito menos condenados. A justiça ficará perdida no tempo, para a maioria das crianças, agora adultos, abusados no seio da Igreja.

