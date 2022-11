Vale e Azevedo. Porque é que o ex-presidente do Benfica continua a escapar à Justiça?

A Justiça e a fuga à lei contam grande parte da vida de Vale e Azevedo. Ouça o podcast Justiça Sem Códigos, da jornalista Ana Peneda Moreira, com a análise do advogado Paulo de Sá e Cunha, sonoplastia de João Martins, produção de Cristiana Cardoso e coordenação de Joana Beleza.

'Justiça sem Códigos' é um podcast semanal da SIC Notícias. Todas as quintas-feiras a jornalista Ana Peneda Moreira conta com a análise do advogado Paulo Sá e Cunha para uma conversa sobre Justiça, de forma clara e sem tabus. Partindo de casos concretos, são discutidos temas mediáticos e tantos outros ponderados, por todos, na vida quotidiana.

