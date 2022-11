Trabalho e vida privada. Supremo Tribunal decide que mãe, com filhos menores de 12 anos, está dispensada de trabalhar ao fim-de-semana

O direito a conciliar a vida pessoal com os deveres profissionais está previsto não só no Código do Trabalho, mas também na Constituição da República Portuguesa.

Neste episódio do Justiça Sem Códigos a jornalista Ana Peneda Moreira parte do recente caso decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça para falar sobre as várias possibilidades que a lei prevê de adaptação do horário para compatibilizar o direito à vida privada e familiar.

O Justiça Sem Códigos” conta semanalmente com a análise do advogado Paulo de Sá e Cunha e esta semana tem como convidado, Nuno Morgado, especialista em Direito do Trabalho.