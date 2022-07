Separatistas, armas atómicas, e hóquei. Fuga de conversas telefónicas entre Putin e Macron antes da guerra

No seu espaço de comentário, Nuno Rogeiro considera esta fuga de informações "a notícia mais relevante desde o início da guerra", apesar de não ter sido muito divulgada. Uma fuga que revela que, quatro dias antes da guerra, Putin dizia que tinha tropas em exercícios em território ucraniano, mas que iriam voltar às posições iniciais, e que estava preocupado com separatistas e armas nucleares. E acaba a conversa de forma insólita: "está na hora do hóquei". O programa foi emitido na SIC Notícias a 10 de julho