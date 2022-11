Os perigos dentro do perigo e a balada de Kherson

Os últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e a entrada em agosto, que Nuno Rogeiro considera um mês decisivo. A economia russa tem sofrido com as sanções mas só vai conseguir perceber o verdadeiro impacto económico em 2023. As movimentações em Kherson, novas provas de crimes de guerra e o estado das forças armadas ucranianas foram outros temas abordados neste comentário exibido na SIC Notícias a 31 de julho.