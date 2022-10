Será o gás natural o cavalo errado?

Entre a homenagem feita a Adriano Moreira, de quem diz ser maior do que a vida e do que a História, Nuno Rogeiro analisa, esta semana, a chamada energia de transição e os acordos firmados no sentido de garantir o abastecimento de gás nos próximos tempos. À contestação ecologista, o comentador afirma que tudo será melhor do que “morrer de frio ou morrer de fome”. Este Leste-Oeste foi exibido na SIC Notícias a 23 de outubro.