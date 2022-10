Nuno Rogeiro sobre a cimeira de Alicante: "É importante que Portugal alinhe os seus dois trunfos, Sines e as energias renováveis"

Na semana em que Portugal participa na cimeira dos países do sul da União Europeia, que tem como um dos principais temas a questão energética, Nuno Rogeiro diz que o país "tem de levar muito bem estudada a sua proposta" e vai ter de "explicar qual é a posição do porto de Sines no meio disto tudo". No seu espaço habitual de comentário, Rogeiro fala ainda na importância das energias renováveis e diz que Portugal terá de "alinhar esses dois trunfos" na cimeira. O programa foi emitido a 30 de outubro na SIC Notícias