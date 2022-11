Um semi-acordo pelo clima e uma floresta de enganos

Na edição desta semana, o comentador refere o ataque da Turquia contra bases curdas na Síria e Iraque, em resposta ao atentado em Istambul de 13 novembro, destruindo dezenas de abrigos e depósitos de munições. Os objetivos e as desilusões da 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, o simbolismo da primeira viagem de Rishi Sunak a Kiev como líder do Governo britânico, e as muitas informações falsas que acompanham a guerra na Ucrânia desde o início, foram temas em destaque. Como sempre aos domingos, na SIC Notícias, o Leste/Oeste foi emitido a 20 de novembro.