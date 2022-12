A paz de Zelensky não marca no Qatar

No dia em que se joga a final do Mundial no Catar entre Argentina e França, Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo, que queria que fosse transmitido no estádio e na televisão antes do jogo, em que propõe uma cimeira internacional de paz durante este inverno. O Presidente ucraniano diz que oferece a paz "porque não pode haver campeões na guerra, nem pode haver empates", como num jogo de futebol. Nuno Rogeiro, neste Leste/Oeste exibido na SIC Notícias a 18 de dezembro, defende ainda uma reforma profunda no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Portugal.