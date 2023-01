Ucrânia pede carros de combate, Portugal tem-nos na oficina. Porquê?

Portugal tem quase quarenta Leopard A6 portugueses, mas mais de metade não estão em condições de ser usados na guerra, como noticiou o Expresso. Nuno Rogeiro adverte que "é muito custoso fazer a manutenção destes carros de combate", não sendo por falta de conhecimento que não tem sido feita em Portugal. Nesta emissão do Leste/Oeste, emitida a 29 de janeiro na SIC Notícias, o comentador analisa ainda os custos das Jornadas Mundiais da Juventude que receberão o Papa Francisco em Lisboa, os números de uma economia russa a "colapsar", e os recentes ataques com drones à embaixada do Azerbaijão no Irão.