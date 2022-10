O Orçamento para a pobreza em Portugal

"Nível de preocupação máximo" sobre os números da pobreza e da carência em Portugal, oitavo país da União Europeia em que esses valores mais se agravaram durante o ano de 2021, ainda antes do peso da inflação. Segundo Mariana Mortágua, o país quer "resolver com políticas de apoio social um problema que é económico", criticando os baixos salários que permitem que haja pobreza mesmo entre quem trabalha. E, relembra a deputada bloquista, os apoios sociais são "essenciais", já que retiram em Portugal "30% dos pobres da sua situação" de carência. Para Cecília Meireles os números também são "extraordinariamente preocupantes", piorando durante a pandemia mas também "bastante mais em Portugal do que noutros países". A ex-deputada do CDS volta assim a sublinhar que com o Orçamento apresentado pelo Governo de António Costa, "não há ninguém que não vá perder poder de compra", com idosos e famílias com crianças a serem especialmente afetados. Linhas Vermelhas foram exibidas na SIC Notícias a 17 de outubro.