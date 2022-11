A democracia brasileira venceu: o obituário político de Jair Bolsonaro

As eleições brasileiras e a vitória de Lula da Silva foram o tema em destaque deste Linhas Vermelhas. Cecília Meireles sugere que “dos sinais políticos que se vêem, tirando aqueles que vêm de Bolsonaro, não há espaço para haver nenhum golpe”. A ex-deputada do CDS continua a afirmar que não haviam boas escolhas mas que a “boa notícia é que Bolsonaro não está no poder”. Mariana Mortágua faz o obituário político de Jair Bolsonaro, relembrando algumas das suas infames citações. A deputada do Bloco de Esquerda ressalva que o silêncio de Bolsonaro, que ainda não concedeu a vitória a Lula da Silva, “não é tranquilizador”, mas afirma que “o mundo tornou-se num lugar melhor para viver e o Brasil também”. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 31 de Outubro.