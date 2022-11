Puxando pelas memórias do Governador

O primeiro-ministro António Costa anunciou que iria processar o ex-governador do Banco de Portugal por este ter referido, no recém-publicado livro do jornalista Luís Rosa, que foi pressionado pelo chefe do executivo para que Isabel dos Santos não fosse afastada da administração do Banco BIC. António Costa não gostou e até Marcelo Rebelo de Sousa veio em auxílio do primeiro-ministro, confirmando que ninguém deixou de aplicar "lei desfavorável" a Isabel dos Santos. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 16 de novembro.