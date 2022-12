Combustíveis a aumentar, qualidade da Saúde a diminuir?

"A medida do Governo é errada", diz Mortágua, "o problema é de raiz", acrescenta Meireles sobre a revisão do mecanismo do ISP feita pelo executivo de António Costa, cortando no desconto aplicado aos combustíveis. "Demonstra que o Governo está desligado da realidade", com o preço dos transportes a "alastrar" a todos os bens essenciais. No parlamento, partidos já pedem o controlo dos preços por parte do Governo. Apesar das enchentes nos hospitais, com especial incidência em Lisboa, o ministro da Saúde Manuel Pizarro recusa o cenário de "caos", apenas admitindo grandes dificuldades e com tempos de atendimento indesejáveis. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 05 de dezembro.