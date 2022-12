Lucros e inflação, eutanásia e Marcelo Rebelo de Sousa

Mas o tema desta segunda-feira é a eutanásia. Pela terceira vez, a lei que descriminaliza a morte medicamente assistida foi aprovada no Parlamento, com os votos a favor de PS, IL, BE, PAN, LIVRE e seis deputados do PSD. Marcelo Rebelo de Sousa terá agora de decidir entre a promulgação, o veto ou o envio para o Tribunal Constitucional. Todas as opções ainda em cima da mesa do debate do Linhas Vermelhas emitido a 12 de dezembro na SIC Notícias.