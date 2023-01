Remodelações e moções e a partida de Ratzinger, 'o último europeu'

Em semana de debate de urgência no Parlamento, pedido pelo PSD, e de votação de uma moção de censura, apresentada pela Iniciativa Liberal, Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves debatem as recentes mudanças de governantes, com Pedro Nuno Santos a sair também do Secretariado Nacional do PS. A morte do papa emérito Bento XVI foi também tema neste Linhas Vermelhas exibido na SIC Notícias a 04 de janeiro na SIC Notícias.