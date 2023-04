Linhas Vermelhas em Podcast

Da gritaria à sanção: Presidente deixa Chega em terra

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, decidiu excluir os deputados do Chega "sempre que as suas deslocações em visita oficial a outros parlamentos incluam contactos com chefes de Estado, chefes de Governo ou ministros dos Negócios Estrangeiros". É o tema em análise no Linhas Vermelhas em podcast, com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, depois da presença de Lula da Silva no 25 de Abril ter marcado o debate (e protestos de alguns) durante os últimos dias