Primeiro-ministro responde ao Parlamento: explicações sobre o caso do SIS são convincentes?

Os comentadores Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves fazem um balanço sobre as respostas dadas pelo primeiro-ministro referentes ao caso SIS, que estiveram no centro do debate parlamentar esta semana. António Costa conseguiu convencer o país? Pedro Delgado Alves acredita que “os serviços do SIS fizeram o que tinham a fazer”. Já Miguel Morgado olha para a questão da TAP como "o foco de uma guerra civil dentro do PS" e considera que o primeiro-ministro "ainda deve muitas explicações ao país". Ouça em podcast o programa Linhas Vermelhas, emitido na SIC Notícias a 25 de maio.