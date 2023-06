E agora algo completamente diferente: Pedro Nuno e Mendonça Mendes falam de TAP e Galamba no Parlamento

As versões contraditórias de João Galamba e Mendonça Mendes no caso da intervenção do SIS, em debate no Linhas Vermelhas em podcast, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. "Não, o reporte aos serviços de informação da República, ao Sistema de Informações da República não decorreu nem de nenhuma sugestão, nem de nenhuma orientação, nem de nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do Governo. E era assim que tinha de ser", disse António Mendonça Mendes na Comissão Parlamentar de Inquérito, não confirmando a versão do ministro João Galamba sobre os factos ocorridos no dia em que o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro entrou no Ministério das Infraestruturas para recuperar o computador portátil. Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 07 de junho.