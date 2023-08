Linhas Vermelhas em Podcast

O eterno dilema da habitação: falta de oferta ou de regulação? E ainda uma nota a Luís Marques Mendes

Depois de vários alunos descobrirem qual a sua colocação no Ensino Superior, as habituais comentadoras do Linhas Vermelhas voltam a tocar num problema que assola o país e, em particular, os estudantes - o da habitação. Há ainda tempo para uma nota à apresentação de candidatura às presidenciais de Luís Marques Mendes. Ouça o programa em podcast