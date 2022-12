Luís Marques Mendes: “Ser-se médico no SNS deixou de ser uma função atrativa”

A galopante situação de caos nas urgências do Serviço Nacional de Saúde é o grande destaque do comentário semanal de Luís Marques Mendes: “É legítimo perguntar a um governo que está em funções há 7 anos como é que se deixou chegar a situação a este ponto.” Os médicos são mal pagos, apesar da delicadeza das suas funções. Na opinião do comentador “é preciso tornar a profissão de médico no SNS mais atrativa”. A inflação foi outro dos temas em destaque: segundo um recente estudo, 46% dos portugueses vão poupar o subsídio de Natal. O comentário foi exibido no Jornal da Noite da SIC a 4 de dezembro.