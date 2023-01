Luís Marques Mendes: “António Costa não quer remodelar porque sabe que por cada ministro que sai, ganha um inimigo”

Naquele que considera ser um "tsunami" na imagem do Governo de António Costa, o comentador analisa as mais recentes saídas de governantes socialistas do executivo. A "imoralidade" de Alexandra Reis, que recebeu 500 mil euros de indemnização mas queria 1.5 milhões. E o "politicamente debilitado" Pedro Nuno Santos, que também se terá demitido agora por "cálculo político" e para não sair "esturricado" mais tarde com outros dossiês para além do da TAP. A opinião de Luís Marques Mendes foi emitida a 1 de janeiro de 2023, na SIC Notícias.