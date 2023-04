Luís Marques Mendes: “O Governo não tem obra. É fraquinho. São muitos anos de poder”

"O pacote 'Mais Habitação' matou a confiança do setor privado", defende o comentador, e a medida mais polémica do programa para a habitação, a do arrendamento forçado, "retirou-lhe credibilidade". O Governo fica assim com "a fama de radical", mas Marques Mendes avisa que ainda vai a tempo de recuar. Nesta emissão de 02 de abril, o comentador escalpeliza ainda a medida do IVA zero, para tentar baixar os preços de vários produtos essenciais, e a mais recente sondagem ICS-ISCTE para a SIC e Expresso, que revelou a grande queda de popularidade do Governo e de António Costa.