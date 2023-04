Negócios da Semana em Podcast

Que febre é esta da construção de mega centrais solares e eólicas em Portugal? E a fatura para o consumidor?

Quais os perigos da construção para a biodiversidade? Os convidados desta edição do Negócios da Semana em podcast são Clemente Pedro Nunes, empresário, investidor, engenheiro de formação, é professor do Instituto Superior Técnico, e João Joanares de Melo, formado em Engenharia do Ambiente, professor da Universidade Nova de Lisboa, investigador do Centro de Investigação do Ambiente e da Sustentabilidade