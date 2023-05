“Costa usa de uma frieza psicopata para se manter no poder”

Com a recusa de António Costa em aceitar o pedido de demissão de João Galamba está declarada a guerra entre o Primeiro Ministro e o Presidente da Republica. Nesta emissão, as consequências do braço de ferro institucional entre Belém e São Bento. O que seria melhor para o país? A demissão e substituição imediata de João Galamba, mantendo-se todos os outros ministros? Uma remodelação profunda do Governo como o próprio Marcelo tem sugerido e parte do próprio PS já pediu? Ou mesmo a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas, decisões de que António Costa diz claramente não ter medo? Como será possível assegurar a boa governação do país no clima de guerra institucional que está instalado? Como poderá João Galamba enfrentar a Comissão de Inquérito a TAP e as críticas permanentes da oposição, enquanto é chamado a decidir dossiers como a privatização da TAP, a construção de um novo aeroporto internacional em Lisboa, a renovação das linhas ferroviárias e a rede de alta velocidade, entre outros dossiers estratégicos? Muitas dúvidas para debater neste Negócios da Semana, emitido a 03 de maio na SIC Notícias, com João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, Catarina Castro, analista de mercados financeiros, e Luís Aguiar-Conraria, economista.