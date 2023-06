Jorge Paulino Pereira: “Nós nunca devíamos ter privatizado a ANA”

O Governo mandatou uma comissão técnica independente para estudar a localização de um novo aeroporto com cinco hipóteses de base, mas afinal esta comissão juntou mais quatro hipóteses, já são nove em estudo, e o processo só deverá estar fechado no primeiro trimestre do ano que vem. Em aberto está a construção de uma nova grande infraestrutura que poderá custar entre 5 e 10 mil milhões de euros entre pistas e acessos, sem subsídios de Bruxelas para este grande projeto. A Comissão Europeia não financia novos aeroportos e está a incentivar os governos a acabar com voos de curta duração até duas ou três horas. Sérgio Palma Brito, analista sénior em Transporte Aéreo e Turismo, Jorge Paulino Pereira, especialista em Vias de Comunicação e Transportes/professor no IST, e José Couto, presidente da Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel (AFIA), são os convidados de José Gomes Ferreira no Negócios da Semana em podcast.