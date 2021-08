O Dia Em Que O Século Começou Novo podcast sobre o 11 de setembro, um dia que mudou o mundo, e os desafios que enfrentamos vinte anos depois O dia em que o século começou é um podcast que conta a história dos vinte anos do 11 de setembro, um atentado que mudou o mundo na política, na guerra, na vigilância dos cidadãos, na forma como passámos o viver em conjunto e a olhar para o outro. Composto por 8 episódios, este podcast é uma criação original do Expresso com autoria de Ricardo Costa. Estreia a 1 de setembro de 2021

Pode ouvir este podcast nos sites do Expresso e da SIC Notícias. De 1 a 10 de setembro será lançado um episódio diário com cerca de trinta minutos. Também pode subscrever e seguir este projeto em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador