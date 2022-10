Francisco Louçã: A instrumentalização da cultura em tempo de guerra

No seu comentário semanal, Francisco Louçã analisa a inflação e o aumento da receita fiscal. Sobre as fotografias em que Olena Zelenksa, mulher do presidente Ucraniano, posou para a revista Vogue, Louçã acredita que a humanização do presidente e da sua mulher fazem parte das estratégias de comunicação de uma guerra. O que é preocupante, na opinião do comentador, são os sinais de tensão que vão mostrando a forma como o mundo se vai criando diferenças que são muito instrumentalizadas na cultura. Francisco Louçã remata que a perseguição aos artistas que vão atuar à Festa do Avante é uma “perseguição cultural e ajuste de contas politico-partidária”. O programa foi exibido na SIC Notícias a 29 de Julho.