A telenovela “de má qualidade” dos 6 meses de maioria absoluta do PS

Francisco Louçã analisa os seis meses do governo de maioria absoluta do PS e os inúmeros casos que assolaram a governação. Analisando a última sondagem, que foi manchete no Expresso, o comentador avisa que a queda de popularidade do PS só irá criar um problema muito grave de mudança do panorama político pois o Chega é o “pólo que o PS escolheu para promover”. O comentário semanal foi exibido na SIC Notícias a 29 de Setembro.