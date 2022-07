O Almirante e o estrado da nação

O estado da nação não se recomenda. O governo, se houvesse hoje eleições, já não teria maioria absoluta no parlamento. O proto-candidato socialista não chega aos dez por cento das intenções de voto. O povo desespera com a inflacção. O governo diz não querer ser feitos. A ministra mais popular do governo passou a ser agora a mais impopular. E há almirante a que os portugueses atribuem prioridades curativas. A vacina anti-política é desejada por muita gente. Só não se saber se Gouveia e Melo está disposto a administrá-la.