Crimes, pecados e tranças

Na última emissão desta temporada do programa que só quem vê e ouve pode nomear há um sururu com tranças, uma zaragata promovida por uma minoria que gosta de zaragatas, a sugestão de juntar à expressão ‘batata quente’ (aquele assunto que ninguém quer ser obrigado a resolver) a expressão ‘batata grelada’ (o assunto que ninguém quer resolver mas que não é de hoje, nem de ontem, tem décadas); há ainda a sugestão de uma solução capitalista para quem esteja com dúvidas em aceitar um convite para actuar na festa do Avante!, e, claro, há uma oração pela alma da Igreja Católica, porque pecados talvez Deus perdoe, mas crimes a Justiça não pode perdoar.