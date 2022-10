Acta incompleta, mas não rasurada

Uma deputada quis rasurar da acta a intervenção de um outro deputado. O marido de uma ministra obteve fundos tutelados pela dita ministra. O descendente de um “benemérito ilustre” da Universidade Católica tem lugar assegurado na dita universidade. A esquerda francesa está a braços com a indignação feminista por ter uma prática sobre a violência de género contrário à sua retórica política a esse respeito. E em Itália a direita radical, coligada, conquistou o poder. Falta saber por quanto tempo se manterá o casamento.

