A semana horribilis de Marcelo

Marcelo, o comentador-geral da república, teve uma semana horribilis. O que está por esclarecer é se a solidariedade que Costa lhe declarou foi um bálsamo para o Presidente ou a suprema expressão do mal que lhe correram os últimos dias. Quanto ao Igreja Católica, está confrontada com a escolha entre o “na” e o “da”. Também se fala do orçamento (pouco), da concertarão social (ainda menos) e do kiwi como uma espécie de batata com ou pelos. Tudo isto ao vivo no Festival Internacional de Ciência, o FICA, em Oeiras.