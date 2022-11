Bolsonaro, Lula, os vistos gold e o governante mudo

Bolsonaro não assumiu a derrota e fez questão de demonstrar que só com a palavras dele o circo não pega fogo. Foi preciso o presidente derrotado vir pedir aos camionistas que respeitem o direito de ir e vir para terminarem os bloqueios de estradas e a ameaça à ordem pública. Os 60 milhões de votos de Lula estão sob ameaça dos 58 milhões de votos de Bolsonaro. Os próximos capítulos são politicamente imprevisíveis. Enquanto isso, Centeno demarcou-se de Costa e já se fala da possibilidade de uma candidatura presidencial do antigo ministro das Finanças do superávit. E por quanto tempo mais haverá vistos gold? E quando se dignará o Secretário de Estado adjunto do Primeiro Ministro dar ao país uma resposta a respeito do caso obscuro que levou o Ministério Público a abrir uma investigação?