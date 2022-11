Costas com mau ambiente e Marcelo vai à bola

Costa diz que Costa lhe disse, mas Costa diz que não disse a Costa o que Costa diz ter-lhe sido dito por Costa. E vai tudo para tribunal. Enquanto isso, foi criado mau ambiente por razões ambientais; e a polícia até voltou a entrar na Faculdade de Letras, como outrora. Será caso para citar Mateus, 21:16 e dizer que “da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor” ou para recorrer a Slavoj Žižek e perguntar: “what happens the day after the revolution?”? Também se fala de Trump, Putin, Arménio Carlos, mas agora que vai começar o mundial de futebol, citando o mais alto magistrado da nação a respeito dos direitos humanos no Qatar, “esqueçamos agora isso, concentremo-nos na equipa”.