Política tântrica, proparoxítonos terapêuticos e espírito natalício

O governo ainda é recente, mas já é outro. Em oito meses, houve oito alterações na equipa governamental. A última teve como ponto de partida o despedimento de dois secretários de estado. Ambos desautorizaram o ministro da economia, que os tutelava. Aconteceu há dois meses, mas só esta semana o primeiro-ministro os demitiu. Qual era a pressa? António Costa faz política tântrica. Enquanto isso, multiplicam-se os problemas nas urgências hospitalares, mas com a mudança de ministro, a avaliação da situação mudou. Marta Temido considerava que o problema é “estrutural”; o novo ministro, Manuel Pizarro, fala, por sua vez, de problemas “crónicos e sistémicos”. A diferença parece mínima, mas um analista subtil dar-se-á conta do que está em causa. Sendo os termos “crónicos” e “sistémicos” palavras proparoxítonas, e sendo a designação “proparoxítona” tão esdrúxula como o nome de qualquer antibiótico, está encontrada a terapêutica a adoptar. Confusos? Esqueçam lá isso, é Natal. E as iluminações da quadra festiva são agora arte urbana. Pelo menos nas autarquias onde há presidentes de câmara que são verdadeiros artistas.