O secretário de estado adjunto resistiu umas semanas, a secretária de estado do tesouro aguentou uns dias, a secretária de estado da agricultura só umas horas. Com treino o governo está a tornar-se mais rápido a reagir às controvérsias que surgem a cada nova nomeação. O ano de 2022 terminou com turbulência política e o ano de 2023 nasceu sob um signo politicamente turbulento. A máxima “ano novo, vida nova” perdeu o sentido. O que nos conforta e reconcilia com a maioria absoluta é a garantia do deputado Porfírio de que “não há socialistas gananciosos”. Viva a estabilidade!