O prato de resistência e o problema da habitação

Ruy Belo publicou O Problema da Habitação em 1962, mas sessenta anos depois ele continua por solucionar. A controvérsia ja chegou à Venezuela e à antiga RDA, com melões metafóricos à mistura. Teremos aqui a questão que há-de desempatar as intenções de voto em futuras sondagens? Uma coisa parece certa: ainda não é desta, apesar dos “casos e casinhos”, que os portugueses dão guia de marcha ao governo. Também se fala do anticristo, também se analisa a proibição de palavras como “feia” e “gordo”. Também se passa pelas acusações de corrupção ao Benfica. Mas o prato de resistência é a guerra. De resistência, sim. Um ano depois a invasão os ucranianos resiste.