Faltam professores na escola, falta esperança neste inverno

Para além dos efeitos no campo de batalha, o inverno fará vítimas na retaguarda europeia. A Alemanha prepara-se para uma recessão e, se a Europa a seguir, afundará com ela. Há que perceber até onde irá o apoio europeu à Ucrânia sem pôr em perigo as nossas democracias. Já Putin, que devia ter discursado nesta terça-feira para anunciar os referendos em Donbass e talvez mais do que isso, adiou a comunicação aos russos para quarta-feira, o que abre portas para todas as especulações até lá. As aulas começaram e cerca de 60 mil alunos não tinham professor a pelo menos uma disciplina. A falta de docentes estava há muito anunciada e tenderá a piorar. Andar com a casa às costas e ter carreiras congeladas não é aliciante. O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 20 de setembro.