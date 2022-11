Os direitos humanos vão ao Qatar (mas só espreitar)

No inverno, de quatro em quatro anos, há Jogos Olímpicos na neve. Este ano, graças à uma certa dose de "venalidade dos dirigentes desportivos e à cupidez dos políticos", também temos um Mundial de inverno. Num dos países mais quentes do mundo, deu-se a machadada final que a COP27 precisava assim que se ligou o ar condicionado dos estádios ao ar livre pelo Catar. Mas, paradoxalmente, apesar de realizado num país com um código penal medieval, está a suscitar uma discussão de como não há memória sobre direitos humanos. Será que o consenso sobre o Mundial do Qatar vai mudar alguma coisa? E é Catar ou Qatar? Na ortografia como nos direitos humanos, a doutrina divide-se. Dúvidas a que este Sem Moderação, emitido a 22 de novembro na SIC Notícias, se propõe responder.