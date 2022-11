A remodelação é um processo. A China também

No dia em que o primeiro-ministro nomeou um seu novo Secretário de Estado Adjunto, com funções de coordenação política do Governo, foram também demitidos dois Secretários de Estado do Ministério da Economia, incompatibilizados com o próprio Ministro da pasta. Reflexo de um problema de coordenação política no Governo? Depois das aflições domésticas em São Bento, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins e Daniel Oliveira passam pela China para analisar a reação popular pouco habitual no país a uma política anti-covid distópica, com vigilância e confinamentos radicais.