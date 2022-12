Apoios extra, política salarial e orçamental e o campeonato do mundo ibérico-ucraniano de 2030

Com a Argentina nas nuvens decoradas com o ouro da Copa do Mundo, Portugal despediu-se da competição nos oitavos, mas está na fila para a organização do evento em 2030. Depois de toda a polémica em torno da escolha do Catar e da falta de simpatia pela FIFA que o mundial despertou, quais seriam as vantagens de nova candidatura? E na semana em que se iniciam os pagamentos do apoio extraordinário adicional, está de novo instalada a discussão sobre as opções orçamentais do governo em tempo de incerteza e crise inflacionista: aumentar salários ou assegurar prudência perante a dúvida futura? Muitas perguntas no Sem Moderação de 20 de dezembro, emitido na SIC Notícias.