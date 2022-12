Da maioria absoluta à guerra da Ucrânia, o balanço de 2022

A 30 de janeiro de 2022, desafiando quase todas as sondagens, António Costa conseguia maioria absoluta depois de seis anos no poder, com uma solução inédita de acordos à esquerda. A 24 de fevereiro, a Rússia dá inicio à invasão da Ucrânia, naquilo a que eufemisticamente chamou de "operação militar especial". O mundo saía de uma pandemia que paralisou a economia global durante dois anos, para mergulhar numa crise energética. E na permanente iminência de uma escalada nuclear para a qual já não estava psicologicamente preparados. Poucas vezes um balanço foi tão fácil de fazer, por ser fácil escolher os temas. Poucas vezes qualquer previsão do que será o próximo ano foi tão arriscada. Mas faz-se o possível neste Sem Moderação emitido a 27 de dezembro na SIC Notícias.