A revolta dos professores, o questionário dos ministros

Depois de sucessivas demissões e substituições, depois de uma secretária de Estado ter conseguido estar apenas 26 horas no cargo, depois de ter prometido um mecanismo que iria prevenir estes erros de casting, o governo apresentou... um questionário. Mas antes de o preencherem, Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves, Francisco Mendes da Silva e José Eduardo Martins analisam as greves de professores e a enorme manifestação do último sábado, as exigências que reavivam a crise política de 2019, e o difícil tema da contratação e colocação de docentes. O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 17 de janeiro.