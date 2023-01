Sem Moderação

“Tudo sobre a minha mãe” e quase tudo sobre a vida política em Portugal

No Sem Moderação em podcast desta semana, o rescaldo da troca de intérpretes na peça "Tudo sobre a minha mãe", em cena em Lisboa, no Teatro São Luiz, e o que se passa no entrecruzar da criação artística com os vários debates sobre inclusão, identidade, transfobia e transfake